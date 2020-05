Zákaz nedeľného nakupovania

Chcú nám zakázať nedeľné nakupovanie. Ak však dnes podporíme zákaz toho, o čo nestojíme, zajtra nám môžu zakázať to, na čom nám záleží.

Politici údajne zvažujú, ako nám najlepšie zorganizovať voľný čas v nedeľu. Chcú rozhodnúť o tom, čo sú pre nás občanov vhodné voľnočasové aktivity a čo nie.

Osobne neverím, že si to nevšimli a myslím si, že Krajniak zavádza.

Služby (tj. reštaurácie, divadlá, ZOO, čerpacie stanice ap.) majú byť naďalej povolené. Pretože zamestnanci v službách už s rodinami asi byť nechcú. Nuž, zasa nezmysel.

Celé je to prejav totalitného myslenia. Jednoducho sa má niečo bezdôvodne zakázať. V modernej slobodnej spoločnosti je však dovolené všetko, čo nenarúša slobodu iného.

A kto nemá rád nedeľné nakupovanie, nakupovať jednoducho nebude. Bude sa venovať svojim prioritám. Vážme si, že máme slobodnú voľbu a nenechajme si ju vziať nezmyselnými zákazmi.

Na západoeurópske krajiny sa neodvolávajme. Sú vo fáze spoločenského úpadku a nie všetko odtiaľ musí byť pre nás vzorom. Príkladom je ich nepochopiteľne benevolentný prístup k nelegálnej migrácii. V otázke slobodného predaja (a zatiaľ aj slobody prejavu) sme pred nimi.

Vyzývam politikov, aby nás, občanov prestali bezdôvodne obmedzovať. Aby nám nenariaďovali, ako máme tráviť voľnú nedeľu. To, či pôjdeme do prírody, do kostola alebo do nákupneho centra, nechajte na nás. Nemyslite si, že viete lepšie, čo máme robiť vo svojom voľnom čase.